La Juventus alle prese con la questione relativa al futuro di Dybala: l’argentino destinato all’addio, incontro per lo scambio

Ci risiamo, si torna indietro di due anni. Ancora Paulo Dybala, ancora la concreta idea di lasciare la Juventus. Era accaduto anche nel 2019: prima il Tottenham, quindi il Manchester United, ma la Joya in entrambi i casi aveva detto no. No ora è la società bianconera a dirlo alla richiesta di aumento dell’ingaggio dell’argentino. La trattativa per il rinnovo è ormai ad un punto morto da mesi e l’ipotesi che il numero 10 bianconero il prossimo anno non sia sulle spalle dell’ex Palermo è qualcosa di più di una suggestione di mercato. La Juventus ci pensa e spera in una plusvalenza da 50 milioni, ma l’unica strada è uno scambio.

Ed allora si torna indietro di due anni, all’estate 2019 e a un nome, quello di Mauro Icardi. Allora era in rotta con l’Inter e si parlò anche di uno scambio con Dybala. Niente di fatto allora, più possibilità oggi. Già perché Icardi sembra aver concluso l’esperienza al Psg e, Premier a parte, il ritorno in Italia è una delle possibilità più concrete.

Juventus, scambio Dybala-Icardi: incontro con Wanda Nara

A questo lavorano Juventus e Psg, per un soluzione che potrebbe essere gradita ad entrambe le società. Contatti in corso anche con Wanda Nara, agente e moglie dell’ex numero 9 interista. Come si legge sul ‘Corriere dello Sport’, nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo contatto tra le parti che potrebbe chiarire meglio la questione.

Qualcosa si muove quindi e rispetto a due anni fa le cose potrebbero andare diversamente: Dybala al Psg, Icardi alla Juventus. L’estate 2021 sarà quella degli scambi, per uno le trattative sono già in corso.