Il calciomercato dell’Inter può rinforzare Conte: i nerazzurri hanno messo nel mirino Maksimovic, Emerson, De Paul, Wijnaldum e Giroud

La stagione dell’Inter è destinata a chiudersi prima di tante altre squadre di Serie A. Questo per una semplice ragione: perché mentre tante altre dovranno sgomitare ancora tanto per raggiungere i rispettivi obiettivi, la formazione nerazzurra è vicina allo scudetto e la qualificazione Champions è pressoché scontata. Dunque, il calciomercato può anche cominciare in anticipo. Sebbene l’apertura sia per tutti a luglio, la dirigenza interista avrà tutto il tempo per muoversi e comprendere e con chi migliorare la rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, quanti nomi nella lista di Marotta: Maksimovic, Emerson, Wijnaldum, De Paul e Giroud

L’Inter è destinata ad essere molto attiva sul calciomercato. Secondo “TuttoSport”, i nerazzurri sono molto attenti al futuro di Nikola Maksimovic ed Emerson Palmieri. Il primo, centrale in scadenza con il Napoli, può arrivare a zero mentre il terzino ex Roma ha un contratto con il Chelsea fino al 2022 tuttavia nel suo posto la prima scelta dei “Blues” è Chillwell e dunque i londinesi potrebbero sbarazzarsi di lui senza troppi problemi. Il calciatore ha poco spazio e il suo valore potrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di euro. Le alternative potrebbero essere Dimarco e Kostic.

Inoltre, si segue Mandi del Betis. Alternativa ai titolari potrebbero essere pure Pirola e Vanheusden, entrambi cresciuti nel club e quindi utili nelle liste per la compilazione della rosa in campionato ma soprattutto in Champions.

A centrocampo, fari puntati ormai da mesi su Rodrigo De Paul, sul quale hanno messo gli occhi pure Psg e Real Madrid. Marotta valuta diversi piani B. In questo caso, due sarebbero valutati da Thiago Almada e Wijnaldum.

In attacco, oltre a Moise Kean, sul quale la Juventus appare in pole position, si pensa a Olivier Giroud, che dovrebbe lasciare il Chelsea. Le caratteristiche del calciatore consentirebbero a Conte di guadagnare una risorsa molto importante per completare la rosa.