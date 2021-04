Moise Kean piace alla Juventus ma l’Inter ha la carta giusta per soffiarlo ai bianconeri e riportarlo in Italia: l’idea nerazzurra

Moise Kean lo ha detto: non pensa al futuro ma vuole concentrarsi sul finale di stagione. Un finale che vedrà il Psg in semifinale di Champions e in lotta per la Ligue 1. Intanto però se il giovane attaccante non ci pensa, sono in tanti a pensare a lui per il prossimo anno. Riflette il Psg, ad esempio, che in mezzo alle discussioni sui rinnovi di Neymar e Mbappe non dimentica il 21enne italiano.

Ma ci pensa, e non è una novità, anche la Juventus, pronto a riportarlo alla base dopo averlo ceduto all’Everton, magari in un’operazione con Ronaldo e Icardi. Poi, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, c’è anche l’Inter che ci sta facendo un pensierino. Conte ha bisogno di un quarto attaccante di spessore e Marotta conosce molto bene Kean. Prenderlo dall’Everton potrebbe essere una tentazione per i nerazzurri che avrebbero anche la carta giusta per convincere Ancelotti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter, Vecino per soffiare Kean alla Juventus

Si tratta di Matias Vecino, uno dei sacrificabili della rosa dell’Inter. L’uruguaiano, complice anche un infortunio, ha collezionato poche apparizioni quest’anno e una sua cessione appare scontata. L’ex Fiorentina piace da tempo ad Ancelotti ed allora, riferisce il quotidiano piemontese, potrebbe essere offerto all’Everton per arrivare proprio a Kean.

LEGGI ANCHE >>> Psg su Ronaldo: con questi due giocatori, la Juve ci pensa

Uno scambio finora soltanto ipotizzato ma che potrebbe offrire a Conte un attaccante che ha dimostrato al Psg di essere all’altezza di una big. Ora però per lui la testa è soltanto al campo. Poi, Juventus e Leonardo permettendo, l’Inter potrà provare a convincere Kean e l’Everton. Progetto tecnico per il calciatore e offerta al club i due fattori che decideranno le sorti dell’affare.