Secondo Tuttosport, Meret vorrebbe lasciare il Napoi. Sul giovane portiere ci sarebbe l’interesse dell’Inter e della Roma

Dopo l’infortunio che ha patito Ospina durante il match contro la Sampdoria, Meret sarà il portiere del Napoli nel match, decisivo per la corsa al quarto posto, di domenica sera contro l’Inter. Il dualismo tra i due portieri è presente da quando Gattuso si è seduto sulla panchina azzurra.

Ospina e Meret si sono divisi le partite di questa stagione della squadra azzurra: 23 per il colombiano e 20 per l’ex Spal. Gattuso, nonostante questa ripartizione, ha sempre preferito Ospina, soprattutto, per l’abilità nel giocare con i piedi .

Meret vuole andare via dal Napoli

Questa alternanza , secondo ‘Tuttosport’, non sarebbe stata gradita da Meret che vorrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. L’estremo difensore, che farà di tutto che la propria squadra si qualifichi alla prossima Champions League, avrebbe dato il via libera al proprio agente di cercare un nuovo club.

Meret è seguito da importanti club sia italiani che europei. Tra le squadre della Serie A ci sono sia l’Inter, che sta progettando il dopo Handanovic, che La Roma. La squadra giallorossa cambierà di nuovo portiere, vendendo la prossima estate Pau Lopez dopo che non ha vissuto stagioni esaltanti con la maglia dei capitolini.