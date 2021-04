Come comunicato dal Napoli, Ospina ha una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro subita nel match contro la Sampdoria

Il Napoli ha battuto, domenica scorsa, la Sampdoria 0-2 grazie alle reti di Fabian Ruiz ed Osimhen. Sono stati tre punti fondamentali nella rincorsa Champions per gli azzurri che sono al quinto posto in classifica a 2 punti dall’Atalanta quarta.

La squadra di Gattuso sfiderà l‘Inter, lanciatissima verso lo Scudetto, di Antonio Conte domenica sera. Sarà un match importantissimo per entrambi i club. Dopo il successo del Ferraris e dopo due giorni di riposo, i partenopei hanno ripreso ad allenarsi oggi a Castel Volturno. Come riportato dallo stesso Napoli, tramite un comunicato, c’è da registrare una brutta notizia per l’allenatore calabrese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’infortunio di Ospina

Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ospina, per il risentimento muscolare accusato nella gara contro i blucerchiati al 72′, hanno dimostrato la presenza di distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Infortunio che lascerà ai box il portiere colombiano.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, con Gattuso rottura insanabile: Sarri pista concreta

Il titolare, quindi, contro l’Inter sarà Meret. Il dualismo tra i due portieri è presente da quando Gattuso è diventato l’allenatore del Napoli. Ospina e Meret si sono divisi, equamente, la gare di questa stagione della squadra azzurra: 23 per il colombiano e 20 per l’ex Spal. Nonostante questo equilibrio, il tecnico ex Milan ha sempre mostrato una preferenza, soprattutto per l’abilità di giocare con i piedi, per Ospina.