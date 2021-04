Alessandro Florenzi, terzino del Psg ma di proprietà della Roma, è stato accostato all’Inter: scopriamo perché sarebbe l’acquisto perfetto

Le voci si rincorrono e hanno un senso: l’Inter fa sul serio per Alessandro Florenzi. L’esterno del Paris Saint-Germain, ma di proprietà della Roma, piace a Conte per svariati motivi. Costa nove milioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Sa ricoprire diversi ruoli e ha esperienza da vendere. Abbiamo elencato, disordinati, i motivi per cui sarebbe l’acquisto perfetto per l’Inter. Un tassello prezioso nel processo di crescita della società nerazzurra.

Al momento lui è in prestito al Psg, che può riscattarlo (non lo ha ancora fatto e non è detto lo farà), ma è chiaro che la Roma ascolterà ogni proposta e poi sarà lo stesso giocatore a indicare la propria preferenza. Una cosa al momento è certa: Florenzi si gode il finale di stagione, la Champions ancora possibile e l’Europeo con l’Italia, poi si dedicherà al suo futuro. L’Inter osserva interessato.

Florenzi l’acquisto perfetto

L’esterno romano sarebbe il colpo ideale per la sua duttilità: nasce centrocampista, col tempo è diventato terzino, con Conte (lo ha già fatto) può giocare anche da interno del centrocampo a cinque. Ovunque vada, Florenzi sa lasciare il segno. Corre, si sacrifica, si propone. Un generoso dai piedi educati. Non si risparmia mai.

E poi, per nove milioni, o una cifra simile, uno come Florenzi è un vero affare di mercato. Non esistono, in giro, giocatori così forti ad un prezzo così basso. Infine, Florenzi sarebbe l’ideale per l’Inter grazie alla sua esperienza. L’avventura al Psg lo ha arricchito, dopo una vita alla Roma, e la sua crescita, anche tecnica, è evidente. L’Europeo sarà un altro trampolino per il rientro in Italia.