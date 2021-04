La Juventus potrebbe essere tentata di cedere un calciatore appena acquistato: l’Atletico Madrid si fa avanti e c’è la questione Morata

E’ stato uno degli acquisti di gennaio della Juventus, ma proiettato decisamente al futuro. Nicolò Rovella, nonostante un contratto di soli sei mesi, è stato pagato dai bianconeri 18 milioni di euro più altri 20 di possibili bonus. Un’operazione decisamente prospettica visto il contemporaneo prestito fino a giugno 2022 allo stesso Genoa. Il centrocampista 18enne potrebbe però arrivare in bianconero già la prossima estate, come anticipato qualche giorno fa dal suo agente. Sempre che da qui a qualche mese non cambino le cose e per il giovane talento italiano non arrivi l’offerta che convinca la Juventus a darlo via subito.

Juventus, l’Atletico Madrid su Rovella: c’è la questione Morata

Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, il 18enne centrocampista piace all’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno gli occhi ben puntati sui giovani del nostro campionato e hanno messo nel mirino anche su Molina dell’Udinese. Con la Juventus però la squadra di Simeone ha un conto aperto, dovendo discutere anche del riscatto di Morata.

Il futuro dello spagnolo è in dubbio: la sua stagione ha avuto alti e bassi e il prezzo fissato in estate per il suo riscatto è decisamente elevato (45 milioni di euro). Più probabile che si decida per prolungare il prestito di un altro anno, magari con uno sconto rispetto ai 10 milioni di euro pattuiti. Tutto in divenire e nella trattativa potrebbe quindi entrare anche Rovella. Diciannove anni, al suo primo anno in Serie A, il centrocampista italiano è tra i giovani più promettenti e se ne è accorto anche il Cholo Simeone.