Dopo le parole di Draghi che ha annunciato il ritorno delle zone gialle a partire dal 26 Aprile, ecco come cambia lo scenario per il pubblico negli stadi.

Il primo ministro ha parlato oggi e le sue dichiarazioni hanno colto tutti alla sprovvista. Una volta tanto però, si è trattata di una sorpresa positiva.

Dopo il ritorno di alcune regioni alla zona arancione, prosegue il piano di riapertura programmatica del governo Draghi, che ha annunciato la possibilità per le regioni con un basso livello di contagio del ritorno in zona gialla. Questo sviluppo renderà possibile la riapertura dei ristoranti all’aperto, saranno di nuovo consentite le attività sportive e di spettacolo.

Una splendida notizia – riportata in breaking news da ‘La Gazzetta dello Sport’ -, che porta in dote ulteriori implicazioni: a partire dal 1 Maggio sarà permesso ai tifosi di rientrare negli stadi, anche se non a piena capienza. Una sorta di anticipo di ciò che è stato ufficializzato in vista dell’Europeo di calcio che si terrà a Roma quest’estate.

Si attendono aggiornamenti, ma si parla di un passo avanti nella lotta al Covid come non si era mai visto dall’inizio della pandemia, una ripresa della vita come la ricordiamo, almeno in piccola parte.

Come anticipato, non si tratta di una riapertura totale. Saranno mille gli spettatori ammessi in questa prima ed importante fase, che darà al calcio italiano la possibilità di ospitare nuovamente i suoi tifosi.