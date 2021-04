Alle 15 torna in campo la Serie A con due match in anticipo allo stesso orario. Scendono in campo anche Crotone ed Udinese.

La salvezza sembra ormai un miraggio per il Crotone di Serse Cosmi. L’ultima sconfitta contro lo Spezia (la quarta consecutiva) sembra un segnale chiaro, anche se non si può dire che i calabresi non abbiano cercato in tutti i modi di rimettere in piedi una partita che la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a portare a casa soltanto nel finale.

Eppure, alla fine conta il risultato ed in casa Crotone questi non arrivano da ormai troppo tempo. Cosmi non è di certo uno che si arrende facilmente, e fino alla fine la squadra darà battaglia per cercare di portare a casa più punti possibile. Ad oggi, però, quel quart’ultimo posto che consentirebbe allo Squalo di salvarsi dista addirittura 12 punti, con il Torino che potenzialmente ha anche una partita in meno.

Sembra davvero troppo da colmare per le poche partite che resta, da capire poi da qui alla fine della stagione che tipo di risvolto psicologico avrà questa situazione proprio sulla mente dei giocatori. Oggi un altro test importante, di fatto quella che sembra un’ultimissima chiamata, almeno per provare a tenere vive delle speranze ridotte davvero al lumicino.

Di fronte ai calabresi oggi c’è l’Udinese di Luca Gotti, che ha una situazione di classifica più agevole ma allo stesso tempo non vive un momento particolarmente brillante. I friulani arrivano all’impegno col Crotone con ben tre sconfitte consecutive alle spalle, e proprio quella contro i calabresi sembra l’occasione giusta per voltare pagina.

