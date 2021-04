DIRETTA Sampdoria-Verona: segui la partita LIVE

Alle 15 scendono in campo due match in anticipo in questo sabato di Serie A, si affronteranno Sampdoria e Verona.

Ci sono soltanto cinque punti a dividere Sampdoria e Verona, due squadre che hanno sorpreso per buona parte della stagione. I clivensi, ad ora, vantano una posizione di favore in classifica, ed in generale rappresentano una delle squadre più temute del campionato. Merito anche dell’allenatore, con Ivan Juric che ha addirittura attirato grande attenzione su di sè da parte dei top club italiani, Napoli in primis.

Eppure, lo stesso allenatore nelle scorse ore ha ammesso di poter restare anche fermo da qui alla fine del campionato, eventualità che dunque mette in allarme soprattutto le squadre che hanno messo gli occhi su di lui e potenzialmente vorrebbero puntare sulle sue qualità.

Ad oggi, però, c’è ancora un finale di stagione da giocare. Con la salvezza ormai messa in cassaforte, per l’Hellas sembra difficile poter puntare ad un piazzamento europeo vista la distanza considerevole. Resta, dunque, la possibilità di fare più punti possibile e dimostrar ancora di più di che pasta è fatto questo Verona.

Oggi i clivensi sono ospiti della Sampdoria, altra squadra che ha sorpreso per larghi tratti della stagione. Nonostante i cinque punti di ritardo rispetto al Verona, anche per i blucerchiati la salvezza sembra ormai archiviata. Cosi per Ranieri ed i suoi gli stimoli risiedono sicuramente nel voler dare altre dimostrazioni di forza, anche in vista della prossima stagione.

Sampdoria-Verona, le probabili formazioni