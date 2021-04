Rimbalzano dalla Francia voci su un ritorno in Italia di Mauro Icardi: l’ex capitano dell’Inter sarebbe coinvolto in uno scambio

Icardi da una parte e Dybala dall’altra: è questa l’ultima voce, che rimbalza dalla Francia, che coinvolge Juventus e Paris Saint-Germain, impegnate nel riflettere su uno scambio che potrebbe accontentare tutti. A parlarne è l’emittente transalpina ‘Buzz Sport’ secondo cui l’idea non è poi così remota ma andrà approfondita.

La Juventus cerca Mauro Icardi, che ha voglia di tornare in Italia. Il Psg pensa a Paulo Dybala, dopo aver sognato Ronaldo, sapendo che la Joya non ha ancora rinnovato col club bianconero: senza accordo, è probabile l’addio in estate. Il club francese vuole farsi trovare pronto e ha la carta giusta per convincere Agnelli.

Icardi, Dybala e lo scambio a sorpresa

Tutto nasce dall’esigenza della Juve di acquistare un nuovo centravanti. Ronaldo è in bilico, Morata potrebbe tornare all’Atletico Madrid, il futuro di Dybala è legato al rinnovo. Per questo motivi la Juve aveva pensato a Kean, che il Psg dovrebbe prima riscattare dall’Everton, e poi ad Icardi. L’ex capitano dell’Inter è una pista più fattibile per diversi motivi. L’argentino non vede l’ora di tornare in Italia e aveva sfiorato il trasferimento in bianconeri già anni fa.

La carta per convincere il Psg potrebbe essere Dybala. Ovviamente, bisognerà trovare accordi, ragionare sulle cifre, poi ognuno dei calciatori dovrà dialogare coi club per l’ingaggio. Ma l’idea esiste, è reale, si tratta di una possibilità. La Juve, ovviamente, ci ragiona, e intanto parlerà con Dybala, provando a trovare l’accordo per il rinnovo. Senza intesa, con l’attuale contratto in scadenza nel 2022, si dovrà lavorare alla cessione. Il Psg è in prima fila.