L’Inter ha battuto il Sassuolo 2-1 ed è sempre più vicina allo Scudetto. Lautaro ha così espresso la sua gioia a DAZN

L’Inter ha battuto il Sassuolo 2-1 e si avvicina sempre di più alla vittoria dello Scudetto. I nerazzurri, con i tre punti ottenuti contro gli emiliani, volano in classifica ed hanno ben 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sulla Juventus terza.

La squadra di Conte è riuscita a battere il Sassuolo grazie alle reti, come al solito, di Lukaku e Lautaro Martinez. L’argentino ha così commentato la vittoria appena ottenuta ai microfoni di DAZN: ”Era un recupero importantissimo per noi, per scalare la classifica e aumentare il distacco sui nostri avversari. Quando è iniziato il girone di ritorno ci siamo parlati ed ora stiamo eseguendo tutto quello che vuole l’allenatore”.

La felicità di Lautaro

L’attaccante ha poi proseguito: ‘‘L’Inter in fuga? Siamo lì perché facciamo tutto quello che proviamo in settimana. Siamo felici, ma non dobbiamo fermarci. Domenica prossima ci sarà un’altra partita dove bisognerà fare bene. 15 goal in stagione? Stare qui, in una grande squadra, è un sogno per me. Devo continuare così, ma si può sempre migliorare. Devo ripagare la fiducia di tutti”.

Lautato ha poi concluso: ”Conte? Sono migliorato tanto con lui sia mentalmente che tatticamente. Ringrazio sia lui che i compagni di squadra. Lukaku? E’ bravo dentro e fuori dal campo. Faccio i complimenti a tutti. Il Sassuolo ha tenuto bene la palle e ci ha fatto correre. Siamo felici per il lavoro che stiamo facendo”.