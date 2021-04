Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Grazie alla doppietta di Domenico Berardi su calcio di rigore ed alla rete di Maxime Lopez vince Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi può finalmente esultare. Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1 dopo novanta minuti di gioco. Successo casalingo degli emiliani che battono i viola di Beppe Iachini al Mapei Stadium. Tre punti importanti per i neroverdi che salgono, momentaneamente, all’ottavo posto in classifica generale, ad otto punti dalla Roma di Paulo Fonseca. Stop per i viola che collezionano la seconda sconfitta consecutiva e restano bloccati al quindicesimo posto in elenco a quota 30 punti, a pari punti col Benevento di Filippo Inzaghi, impegnato domani alle ore 15:00 contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Sassuolo-Fiorentina, la sintesi

Ad aprire le danze è la Fiorentina. I viola passano avanti al minuto 31 con un gran gol di Giacomo Bonaventura. L’ex Milan batte Consigli con una sassata dalla lunga distanza. Nella ripresa, però, gli emiliani cambiano passo. Al minuto 59 Dragowski atterra Berardi in area di rigore. Aureliano decreta il penalty: dal dischetto Berardi batte l’estremo difensore viola e segna il gol numero 100 con i neroverdi.

Due minuti dopo il direttore di gara assegna un altro calcio di rigore che permette al Sassuolo di ribaltare il risultato. Dagli undici metri Berardi non sbaglia e segna la doppietta personale. Il sigillo finale è di Maxime Lopez: il numero 8 fredda Dragowski con una conclusione ad incrociare che si insacca nell’angolino. Dopo novanta minuti più recupero il match finisce 3-1.

Serie A, la classifica

La classifica aggiornata

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 46*

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15*

*una partita in più