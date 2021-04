Alle 15 si accendono le luci su ben tre campi del campionato di Serie A, si affrontano tra le altre anche Bologna e Spezia.

Un vero e proprio scontro diretto, quello tra Bologna e Spezia, in una sfida salvezza che vede entrambe le squadre in una posizione tutto sommato relativamente tranquilla, ma che dovrà essere confortata anche da altri risultati per permettere ad entrambe di poter tagliare il pass per restare in Serie A anche la prossima stagione.

Per la squadra di Vincenzo Italiano l’ultima vittoria contro il Crotone è stato un segnale molto positivo. Non solo perchè la squadra calabrese è ultima in classifica, fanalino di coda ma comunque diretta rivale per la permanenza in Serie A. Ma anche i perchè i liguri hanno dato un’importante dimostrazione di forza, portando a casa una vittoria di carattere e personalità. Serve, ovviamente, ancora un altro sforzo per consentire ai bianconeri di potersi dire salvi, anche perchè nella lotta per non retrocedere bastano un paio di risultati negativi per rovinare tutto.

Ne sa qualcosa il Bologna, che arriva proprio da due sconfitte consecutive ed un clima non particolarmente esaltante. Ecco perchè, proprio oggi contro lo Spezia, l’obiettivo è quello di portare punti a casa non solo per le economie di classifica e per la lotta salvezza, ma anche per dare un segnale a tutto l’ambiente rossoblu. Mihajlovic vuole raccogliere quanto seminato sotto il punto di vista del gioco, e spera di farlo proprio oggi contro i liguri visti anche gli ultimi risultati negativi.

Bologna-Spezia, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.