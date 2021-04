Paratici a Sky Sport ha risposto alle domande su Ronaldo e sull’interessamento della Juventus per Donnarumma

Il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà ad giugno e, per adesso, non ci sono notizie sull’ufficialità del rinnovo. Sul giovane portiere c’è da registrare il forte interesse della Juventus che non è più convinta di Szczesny. Raiola, agente di Donnarumma, è stato anche avvistato al J Hotel, ma entrambe le parti hanno ribadito che non c’è stato nessun incontro.

La squadra di Andrea Pirlo, in questi minuti, sta giocando contro l’Atalanta. Sfida importantissima per entrambe le squadre impegnate nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League. Prima della partita, Paratici a ‘Sky Sport’ ha dribblato ma senza smentire un interesse dei bianconeri per Donnarumma:

“Calhanoglu e Donnarumma? Ci sono voci di calciomercato ogni giorno. Adesso siamo felici dei giocatori che abbiamo a nostra disposizione. Non vogliamo parlare di calciatori, in questa fase della stagione, che militano in altre squadre”. Il dirigente bianconero ha parlato anche di Ronaldo.

“Stipendio di Ronaldo? Viviamo un momento di grande incertezza e dobbiamo essere tutti responsabili. Cristiano non è un solo giocatore, ma un personaggio a tutto tondo importantissimo e il suo stipendio è caratterizzato da tanti fattori che vanno al di là dei gol realizzati. Per i personaggi planetari, come lui, bisogna fare un discorso diverso rispetto al solito”.