Tegola pesante in casa Juventus. Infortunio per Federico Chiesa durante la partita contro l?Atalanta, sono guai per Pirlo.

La Juventus dovrà trovare le forze necessarie per non restare indietro in una corsa Champions che fa sempre più agguerrita. Arrivati nella fase finale della stagione, la squadra bianconera ha bisogno di certezze sul campo ma soprattutto la solidità necessaria per non perdere terreno. Il pericolo concreto, insomma, è quello di terminare il campionato in maniera indecorosa, alla prima di Pirlo in panchina.

E proprio per l’allenatore bianconero non arrivano per nulla buone notizie dalla Gewiss Arena, dove si sta giocando la partita contro l’Atalanta, un vero e proprio scontro diretto. A farsi male, stavolta, uno dei giocatori che ha letteralmente trascinato la Vecchia Signora nelle ultime settimane.

Federico Chiesa, infatti, si è fatto male proprio durante la partita contro l’Atalanta. Il giocatore ex Fiorentina si è improvvisamente fermato durante uno scatto, evidentemente sollecitato da un dolore sospetto.

Juventus, tegola pesante per Pirlo

Insomma, non una buona notizia per Pirlo. Dopo aver dovuto rinunciare a Ronaldo per la partita di oggi, l’allenatore bianconero dovrà fare i conti con un altro importante infortunio. Di fatto, Chiesa è stato uno dei leader di questa squadra nelle ultime settimane, e la sua assenza potrebbe pesare tanto.

Da capire ovviamente le condizione del giocatore anche se, come riportato da Sky Sport, il giocatore avrebbe provato a tranquillizzare tutti appena uscito dal campo. Un problema probabilmente di tipo muscolare, del quale si avranno maggiori informazioni nelle prossime ore.