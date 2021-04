Napoli-Inter è ferma sull’1-0 alla fine del primo tempo. Gli azzurri sono passati in vantaggio al minuto 36 grazie ad una papera di Handanovic.

Napoli-Inter è ferma sull’1-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. La squadra di Gennaro Gattuso è in vantaggio allo stadio Diego Armando Maradona sulla squadra di Antonio Conte, capolista dell classifica generale di Serie A 2020/2021. Gli azzurri sono stati sbilanciati in avanti nel primo tempo, alla caccia del vantaggio. I nerazzurri, invece, sono rimasti a protezione della propria area di rigore. La formazione ospite ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna: una traversa ed un palo, entrambi colpiti da Romelu Lukaku.

Napoli-Inter, autogol di Handanovic?

Il gol del vantaggio degli azzurri è giunto in maniera del tutto fortuita. E’ autogol di Handanovic o di De Vrij? La Lega Serie A ha deciso. In un primo momento, i colleghi di ‘Sky Sport’ hanno assegnato l’autorete all’estremo difensore nerazzurro, mentre ‘Fantacalcio.it’ l’aveva assegnato al difensore.

A fare chiarezza per tutti i fantallenatori d’Italia ci ha pensato la Lega Serie A che ha ufficialmente assegnato l’autogol ad Handanovic. L’estremo difensore nerazzurro, dunque, conquista un malus: alla sua pagella, attualmente ferma sul 5 in pagella, si aggiunge il malus per il gol subito ed anche quello per la sfortunata autorete.