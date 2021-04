Secondo il Financial Times, sono quattro le aziende pronte a trasmettere la Superlega: Amazon, Facebook, Disney e Sky

Dall’autorevole Financial Times arrivano indiscrezioni su quali emittenti potrebbero trasmettere la neonata Superlega: “Gli organizzatori della Super League – si legge – hanno avviato le prime trattative sulla competizione, cercando accordi con società come Amazon, Facebook, Disney e Sky, di proprietà di Comcast, che potrebbero aumentare i ricavi annuali fino ad una cifra stimata in 4 miliardi all’anno. Si tratta del doppio dell’importo guadagnato dalla attuale Champions League. Lo studio stima realistiche queste proiezioni per le 200 nuove partite europee all’anno che saranno giocate durante il corso della settimana e presenteranno solo le migliori squadre del mondo con una fanbase di quasi un miliardo di tifosi”.

Altri dettagli sulla formula della Superlega

“I club della Super League – si legge sul Financial Times – proveranno a giocare nei loro rispettivi campionati nazionali, ma potrebbero aver bisogno dell’approvazione di gruppi come la Premier League inglese e la Liga spagnola per poterlo fare”.

“Ma i club della Super League hanno promesso di fornire circa 400 milioni di euro in ‘sovvenzioni di solidarietà’ a squadre e organi di governo in altre competizioni, un grande aumento dei fondi forniti attraverso le attuali competizioni europee e il denaro che sperano possa convincere le autorità calcistiche ad evitare una lunga lotta sul progetto”.