Cairo stronca: “Superlega? Marotta si dimetta dal ruolo federale, lui ed Agnelli si vergognino”

Continuano ad arrivare reazioni dopo la nascita della Superlega che ha visto l’adesione come membri fondativi di Juventus, Inter e Milan. Andrea Agnelli è stato pesantemente attaccato dal presidente della Uefa, Ceferin, con toni che mai ci si sarebbe aspettati.

Dopo l’Assemblea di Serie A delle scorse ore (ed aggiornata alla prossima settimana) è arrivata anche la violenta reazione di Urbano Cairo, patron del Torino, affidata all’Ansa: “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”.

Cairo: “Marotta ed Agnelli? Da Giuda”

“Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione – spiega Cairo -. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”.