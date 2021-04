Josè Mourinho è stato esonerato dal Tottenham: gli Spurs hanno deciso per il cambio in panchina dopo il pareggio con l’Everton

Josè Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham. Il club inglese ha deciso di esonerare il tecnico portoghese dopo il pareggio per 2-2 in casa dell’Everton di Carlo Ancelotti. Gli ‘Spurs’ sono attualmente settimi in Premier League e sono usciti dall’Europa League ad opera della Dinamo Zagabria. Per il club londinese una stagione difficile che può essere salvata dalla vittoria della Carabao Cup: il 25 aprile è in programma la finale contro il Manchester City.

Intanto paga Mourinho che colleziona un altro esonero dopo quello con il Manchester United. Arrivato a fine 2019 al posto di Pochettino, lo Special One non è riuscito a dare la svolta ad una squadra che l’anno prima era arrivata in finale di Champions League. Fuori dalle prime quattro nello scorso anno, attualmente a cinque punti dal quarto posto.

Tottenham, esonerato Mourinho: i nomi dei sostituti

Come si legge sul comunicato diramato dal club, il posto di Mourinho sulla panchina del Tottenham ssarà preso da Ryan Mason in attesa di ulteriori comunicazioni. Possibile che resti in carica fino al termine della stagione, poi per la società inglese ci sarà da scegliere il tecnico a cui affidare il nuovo progetto. Un progetto che vedrà gli Spurs protagonisti anche della nuova Superlega di cui sono tra i 12 fondatori.

Tra i nomi in passato accostati al Tottenham anche quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano potrebbe essere uno dei profili vagliati dalla dirigenza della società inglese per la prossima stagione. Intanto Mourinho non siederà più sulla panchina degli Spurs e a guidare la squadra fino a giugno sarà il giovane Ryan Mason.