Secondo quanto riporta la Bild, non ci sarebbe stato nessun contatto tra il Bayern Monaco e Massimiliano Allegri

La stagione è entrata nella fase decisiva, ma è entrato nel vivo anche il calciomercato delle panchine. Sia in Europa che in Italia tanti club importanti cambieranno la propria guida tecnica.

Anche il Bayern Monaco, dopo che l’anno scorso ha vinto tutto, cambierà allenatore. Infatti, Flick ha dato l’ufficialità del suo addio a fine stagione. Alla panchina tedesca, nelle ultime settimane, è stato accostato anche il nome di Massimiliano Allegri.

Allegri non andrà in Germania

Come riporta la ‘Bild’, però, non ci sarebbero stati contatti tra il Bayern ed Allegri. Il nome in pole per sostituire Flick è quello dell’allenatore del Lipsia Nagelsmann.

Allegri, dopo il suo annuncio di ritornare ad allenare, è seguito da tanti club sia italiani che esteri. Sul tecnico toscano sono circolate tante indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero anche un suo ritorno alla Juve. Allegri è seguito anche da Roma e Napoli e le prossime settimane saranno decisive per conoscere il suo futuro.