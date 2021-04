Una notizia incredibile rimbalza direttamente dall’Inghilterra, uno dei club all’interno della Superlega sarebbe già pronto a lasciare.

Sembrava ormai tutto pronto ed elaborato per partire il prima possibile, alcuni ipotizzavano anche agosto 2021. Poi l’annuncio, l’esplosione mediatica ed ora un grande risentimento da parte del mondo del calcio nei confronti dei club fondatori della Superlega, il grande oggetto di discussione delle ultime ore. Un vero e proprio polverone mediatico che ha investito il mondo del calcio, con i tifosi sul piede di guerra contro una competizione che evidentemente sta facendo storcere il naso a milioni di tifosi in tutto il mondo, anche quelli delle stesse squadre partecipanti.

Ed è probabilmente proprio questo aspetto che ora sta facendo riflettere gli stessi club coinvolti, e qualcuno sembra davvero pronto a fare dietrofront. E’ il momento delle grandi riflessioni, perchè la spaccatura nel calcio è grande e l’onda d’urto che si è venuta a creare potrebbe avere ripercussioni forti sui club ‘scissionisti’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Superlega, il Chelsea pronto a lasciare

Proprio in queste ore sta emergendo una notizia importantissima, che potrebbe ancora stravolgere questi turbolenti giorni calcistici. Il Chelsea, uno dei club che sono all’interno di questo nuovo ordine calcistico, pare pronto a fare un clamoroso dietrofront.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri sta già immaginando come rilanciarsi

La notizia è stata rilanciata dalla BBC, e prontamente sta facendo il giro del mondo. In sostanza i blues starebbero preparando una documentazione per lasciare la Superlega, ancor prima che questa parte in maniera concreta.

Una notizia importantissima, che testimonia quanto i club stiano avvertendo la pressione mediatica ma anche da parte dei propri tifosi. Una scelta che potrebbe essere anche seguita da altre squadre, minando cosi in maniera concreta la reale fattibilità di questa nuova competizione che, a questo punto, potrebbe tramontare ancor prima del tempo.