Alessandro Lucarelli, vicedirettore sportivo del Parma, a Dazn ha criticato duramente Agnelli sulla Superlega

La Superlega è stata l’argomento principale, anche più del Covid-19, di tutta Europa di questi ultimi giorni. L’idea di costituire una nuova Lega è stata criticata da tutti i ceti sociali: dai Premier politici ai ‘semplici’ tifosi. Dopo l’autoesclusione delle squadre inglesi coinvolte, il progetto Superlega si è concluso dopo appena due giorni.

Alessandro Lucarelli, vicedirettore sportivo del Parma, è intervenuto sulla Superlega a ‘DAZN’, prima della sfida di questa sera contro la Juventus, ed è stato autore di critiche gravissime nei confronti di uno dei fautori della Superlega, ovvero il presidente della squadra piemontese Andrea Agnelli:

“Superlega? Un uomo che ambisce a diventare un presidente di una squadra, oltre che pensare come un imprenditore, deve anche essere un uomo di sport. I principali valori dello sport sono meritocrazia e competizione. Se si pensa di calpestare questi valori, creandosi una Lega solo per ricchi e con l’unico scopo di sistemare il proprio bilancio, quest’uomo dimostra non solo di non essere un uomo di sport, ma di essere anche un pessimo imprenditore”.

Lucarelli, certamente, non le ha mandate a dire al presidente della Juventus. Tutti hanno commentato gli eventi di queste ultime ore, ma parole così forti e dure, neanche da Infantino o Ceferin, come quelle dette dal dirigente emiliano ad Agnelli non si sono sentite. Si sono visti ben pochi attacchi del genere nel mondo del calcio italiano .