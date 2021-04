Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare maglia a fine stagione: spunta una clamorosa ipotesi di scambio per la Juventus

La Juve ci pensa, Ronaldo riflette, Pogba aspetta. L’intreccio di mercato è di quelli interessanti. Perché il francese, a Torino, ci tornerebbe volentieri, così come CR7 a Manchester, dove tutto ha avuto inizio, dove ha cominciato a trionfare in Europa fino a scalare le vette del calcio mondiale.

Quella che oggi sembra una suggestione, in futuro potrebbe trasformarsi in trattativa concreta. Perché non c’è solo una volontà che insiste, se ne intersecano diverse e per questo, presto, l’affare potrebbe entrare nel vivo. Tutto nasce dalla volontà, mai nascosta, di Ronaldo, di lasciare la Juventus a fine stagione. Non ha mai vinto la Champions, non ha mai raggiunto neppure le semifinali. Il suo percorso internazionale coi bianconeri è stato complicato.

Juventus, Ronaldo per Pogba?

Le ultime prestazioni, con gesti plateali e una certa insoddisfazione (anche) espressiva, potrebbero essere l’indizio su un futuro altrove. Se Perez ha chiuso la sua porta, lo United al momento non si esprime. Il ritorno di CR7, scenario romantico, è possibile. E nella trattativa potrebbe rientrare anche Pogba. Per un altro ritorno dalle mille emozioni.

Al momento è una voce, andrà incastrata con le cifre. Ronaldo, per costo di cartellino, non vale Pogba, ma potrebbe essere un buon inizio per cominciare a parlarne. Da mesi il nome del francese è di nuovo accostato ai bianconeri. Raiola è a lavoro per la fumata bianca. Lo stesso Pogba non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a Torino. Dove è cresciuto, si è sentito coccolato e ha conquistato lo United. Che lo aveva lasciato andare a zero. Ora, forse, rischia di perderlo di nuovo. Ma senza rimpianti.