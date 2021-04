In vista della prossima sfida per la Champions contro la Lazio, non arrivano buone notizie per Pioli dall’infermeria.

Il Milan, fino a poche settimane fa, era di fatto in piena lotta per lo Scudetto insieme all’Inter. Oggi la squadra di Conte ha ormai preso il largo, ed i dieci punti di vantaggio sugli avversari permettono ai nerazzurri di dormire sonni relativamente tranquilli. La situazione, invece, è decisamente diversa per i cugini rossoneri. Di fatto, la squadra di Stefano Pioli è andata incontro ad una serie di risultati negativi che l’hanno trascinata a ridosso della lotta per il quarto posto. Ad oggi, per rendere chiara la situazione, il Napoli quinto in classifica ha soltanto tre punti di ritardo rispetto al Milan. Una distanza minima, risicata, per permette agli azzurri di poter sognare addirittura il secondo posto, mentre la squadra di Pioli ad oggi sembra aver perso le sue certezze.

Va da sé, il Milan possiede ancora il proprio destino nelle mani. Il vantaggio, rispetto alla inseguitrici, seppur minimo ma comunque esiste. E questo consente ai rossoneri di poter quantomeno contare sulla possibilità di proseguire il cammino con fiducia, anche se con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Lo scotto potrebbe rappresentare addirittura l’uscita dalla prime quattro posizioni, il che sarebbe una beffa clamorosa se si considera che in che posizione si trovava lo stesso Milan poco più di due mesi fa.

Milan, per Pioli arrivano cattive notizie

Insomma, Stefano Pioli dovrà sperare di poter contare su più uomini possibile per tentare di tenersi stretto quel secondo posto che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Certo, non è facile. Soprattutto se dall’infermeria, come sta accadendo in questi minuti, le notizie che arrivano non sono particolarmente incoraggianti.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez hanno ancora lavorato a parte. Una situazione delicata, che potrebbe significare anche una loro indisponibilità per la sfida Champions contro la Lazio in programma lunedì. Lo staff sanitario farà di tutto per recuperarli, anche se il tempo stringe.

C’è, però, anche una buona notizia. Bennacer, infatti, tornerà a disposizione dopo l’assenza contro il Sassuolo.