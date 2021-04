La Juventus si proietta al futuro e mette nel mirino un calciatore che nel 2022 potrebbe arrivare a titolo gratuito

Mentre la Superlega ha tenuto banco per giorni interi, il calcio non si è certo fermato. La Juventus ha battuto in rimonta il Parma e ha fatto un piccolo passo verso la Champions League. Non un aspetto secondario per il futuro dei bianconeri: entrare tra le prime quattro è fondamentale per poter pianificare il prossimo mercato e anche per capire cosa accadrà per la panchina di Pirlo.

Una certezza già da ora c’è: Paratici dovrà ingegnarsi per assicurare i rinforzi giusti alla squadra senza pesare troppo sul bilancio. Scambi quindi, ma anche occasioni come i parametri zeri. Per questi serve muoversi in anticipo e la Juventus lo sta facendo: i bianconeri, infatti, stanno lavorando per poter mettere le mani su un calciatore a titolo gratuito nel 2022.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, si lavora per Dembele gratis nel 2022

Il nome è quello di Ousmane Dembele, legato soltanto da un altro anno di contratto con il Barcellona. Il club catalano ha presentato una offerta di rinnovo che non è stata accettata dal calciatore. Secondo quanto riferisce ‘sport.es’, la Juventus sta parlando con gli agenti dell’attaccante francese. L’intesa è ancora lontana: occorre accontentare le richieste sia in termine di ingaggio che di commissioni, ma la società piemontese ha dato la sua disponibilità ad attendere un anno per portarlo a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Il dispiacere che la Juventus ha dato a Kean

Un piano che si scontra con un duplice ostacolo: da una parte la concorrenza che un Dembele in scadenza andrebbe a scatenare. Dall’altra la voglia del Barcellona di prolungare il contratto del calciatore o cederlo già quest’estate. In quest’ultimo caso è già stato fissato il prezzo: 50-60 milioni di euro.