Lazio-Torino si giocherà, ed è arrivata anche una notizia molto importante riguardo la gara scelta per il match dall’assemblea di Serie A.

In molto erano in attesa di capire che decisione avrebbe preso la Lega di Serie A riguardo Lazio-Torino, il match di fatto mai disputato e che era in programma lo scorso 2 marzo. La partita è stata al tempo rinviata a causa dei tanti casi Covid all’interno della compagine granata, un vero e proprio focolaio che ha spinto l’Asl torinese a prendere una posizione forte e dunque impedire alla squadra di Davide Nicola di scendere in campo. Il tutto in una maniera simile a quanto già accaduto lo scorso anno, quando ad essere rinviata fu la partita di cartello tra Juventus e Napoli, recuperata qualche giorno fa dopo mesi di sentenze e ricorsi.

Anche su Lazio-Torino incombe ancora quello che è un grado di giudizio che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Ad oggi la partita si gioca, come stabilito dai primi gradi della giustizia sportiva. Il club biancoceleste, però, non ci sta e proprio per questo si è rivolto al Collegio di Garanzia del Coni, lo stesso che ha disposto la regolare disputa di Juventus-Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Torino, la decisione sulla data

Il collegio si riunirà il prossimo 13 maggio, per prendere la decisione definitiva (almeno a livello sportivo) per quanto riguarda la partita mai giocata all’Olimpico. Ed è evidente che il consiglio della Lega di Serie A abbia tenuto conto anche di questo nella scelta della data dove inserire il match tra Lazio e Torino.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, è guerra in Serie A: club si muovono contro Juve, Milan e Inter

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la gara si giocherà il 18 maggio, ben cinque giorni dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. La data scelta si posiziona anche a cinque giorni dalla fine del campionato, un altro aspetto importante per le economie del campionato. Lazio e Torino sono impegnate rispettivamente per la lotta Champions e quella per non retrocedere. La gara in programma, dunque, assume un valore decisivo per la classifica di Serie A.