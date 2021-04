Arrivano le prime immagini della maglia della Juventus 2021-2022: a fornirle è stato l’account Cleat Society su Instagram

Arrivano le prime immagini della nuova maglia della Juventus per la stagione 2020-2021. A marchiarle sarà ancora Adidas. A svelarla è stato l’account Cleat Society su Instagram.

⚡LA NUOVA MAGLIA DELLA #JUVE 2021/22 Sul colletto la scritta celebrativa per i 10 anni dell'#AllianzStadium "10 Years at home" Fonte: cleat_society pic.twitter.com/QjVlHFuMzw — serieAnews.com (@serieAnews_com) April 23, 2021

Questi gli scatti della maglia visibili attraverso l’account. Il costo è di 90 dollari, le prime reazioni che si leggono non sono di apprezzamento, in particolare c’è chi non trova attraenti i colori dello sponsor.

Nuova maglia Juve, omaggio all’Allianz Stadium

Dopo due annate nelle quali le divise da gioco hanno presentato elementi di spiccata modernità, si torna (stando a quello che si vede nelle foto) a un modello più classico, ad uno stile più tradizionale per la Vecchia Signora, come chiedevano i suoi tifosi. Dettaglio che non sfuggirà all’attenzione dei supporter bianconeri: all’interno del colletto si trova la scritta che omaggia allo Juventus Stadium (ora Allianz), inaugurato proprio nel 2011, con la scritta “10 Years At Home”.

La parte che copre le spalle presenta, invece, le storiche strisce bianconere solo sulle maniche, per poi esser ritrovate sul fondo della maglietta. La parte centrale è di un bianco vivo, pronto ad ospitare cognomi, numeri di maglia ed ulteriori sponsor.

Va aggiunto che non si tratta di una foto ufficiale: questo si traduce nella possibilità che alcuni piccoli dettagli vangano aggiornati, anche se si tratta di pochi possibili punti. Non c’è che attendere il lancio che la Juventus farà, anche per sciogliere questi ultimi dubbi: lo start ufficiale per la nuova maglia è atteso per il mese di maggio.