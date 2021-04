De Luca si scaglia nuovamente contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli: “Sta facendo una serie stupefacente di danni”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a punzecchiare il presidente juventino Andrea Agnelli, e stavolta per farlo sceglie il programma di Rai 3 ‘Che tempo che fa’.

In collegamento con Fabio Fazio per parlare di Covid e riaperture, il presidente della giunta campana si è concesso qualche divagazione calcistica sul tema Superlega, già definita qualche giorno fa “brutta come la Fiat Duna” durante una diretta Facebook.

De Luca: “Agnelli ha fatto danni stupefacenti alla Juve”

Ecco che quindi, a specifica domanda del conduttore, De Luca ha rincarato la dose: “Superlega? Può leggermi sul volto l’angoscia. Andrea Agnelli è una persona di grandi valori ma è andato per fare lana ed è tornato tosato“. Paragone originale.

“Negli ultimi tempi – ha proseguito l’inquilino di palazzo Santa Lucia – mi vado convincendo che Agnelli sia un infiltrato di De Laurentiis. Ha fatto una serie di danni stupefacenti alla Juventus. Tipo la scelta di Pirlo, un allenatore prematuro”.