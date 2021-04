DIRETTA Benevento-Udinese: segui la partita LIVE

Alle 12.30 spazio al lunch match di questa domenica di Serie A, scendono in campo allo stadio Vigorito Benevento ed Udinese.

La lotta salvezza continua ad essere particolarmente attiva, e sono tante le squadre che arrivati a questa fase finale della stagione si stanno contendendo la permanenza in Serie A. Ad alcuni manca poco per raggiungere il traguardo, come per esempio l’Udinese arrivata ormai ad un passo dalla soglia dei 40 punti, quella ritenuta necessaria per dirsi praticamente salvi. Per i friulani l’obiettivo è ormai a portata di mano, ma serve mettere in cascina ancora diversi punti per poter festeggiare. Ecco perchè l’impegno di oggi al Vigorito contro il Benevento assume un tono decisamente importante per l’economia della squadra bianconera.

Dall’altra parte, però, i campani non si può dire siano ben messi come i ragazzi di Luca Gotti. Anzi, i giallorossi sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione, e perdere oggi contro una diretta concorrente per la permanenza in Serie A, potrebbe complicare di netto i piani di Pippo Inzaghi. Serve vincere, non solo per mettere punti utili (fondamentali) in cassaforte, ma anche per dare fiducia a tutto l’ambiente in vista del rush finale che richiederà uno sforzo fisico e mentale da parte di tutti. L’obiettivo da inizio stagione è proprio quello di restare in Serie A, e la squadra campana ne è pienamente consapevole.

Benevento-Udinese, le probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Braaf; Okaka.