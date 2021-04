Pessime notizie per la Juventus di Andrea Pirlo dal Franchi. L’allenatore della Juventus dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolari.

La Juventus dovrà sudare ancora tanto nella speranza di raccogliere il maggior numero di punti e, dunque, non perdere di vista l’obiettivo che resta raggiungere una delle prime quattro posizioni. Servirà, ovviamente, tenere i nervi ben saldi, perchè Andrea Pirlo avrà bisogno di grandi energie fisiche e mentali. La verità è che la Vecchia Signora rischia in maniera concreta di terminare la stagione addirittura senza la Champions. Non solo perchè arrivano grandi minacce dall’Uefa, ma anche perchè in campionato i bianconeri stanno incontrando non poche difficoltà

Oltre a questo, bisogna aggiungere anche che le altre stanno andando fortissimo, e la lotta per rientrare tra le prime quattro si fa sempre più agguerrita settimana dopo settimana. Ecco perchè per la Juventus servono quanti più uomini possibile, nella speranza che – soprattutto in questo rush finale – l’infermeria non si ingolfi o vada ad accogliere giocatori che potrebbero risultare decisivi da qui alla fine del campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, cattive notizie per Pirlo dal Franchi

E cosi, durante la sfida che ha visto i bianconeri affrontare la Fiorentina, non sono arrivate di certo buone notizie per Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero, infatti, dovrà rinunciare ad uno dei titolari. Una notizia pessima, e che tiene in apprensione il tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter tornano a sfidarsi per un top player

Non parliamo in questo caso di un infortunio, ma bensì di una squalifica. A farsi beccare in malo modo è stato De Ligt. Il difensore si è fatto ammonito per un duro fallo su Frank Ribery. L’olandese era diffidato, e dunque salterà la prossima sfida di campionato che vedrà la sua Juventus contro l’Udinese.

Una notizia ovviamente pessima per Andrea Pirlo, che dovrà rinunciare ad uno dei suoi difensori titolari in un momento della stagione dove serve davvero tenere i nervi saldi.