Il Napoli prova a chiudere con Luciano Spalletti: De Laurentiis vuole un incontro per definire la trattativa, i dettagli

Aurelio De Laurentiis vuole chiudere la pratica nuovo allenatore del Napoli. Il nome prescelto è quello di Luciano Spalletti. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il patron azzurro vuole un incontro con il tecnico toscano per definire l’accordo. Certa ormai la separazione da Rino Gattuso, anche se dovesse arrivare una qualificazione Champions, si lavora per il prossimo anno.

Il tecnico calabrese potrebbe sedersi sulla panchina della Fiorentina, mentre per quella del Napoli sono i rialzo le quotazioni dell’ex Roma ed Inter. Dopo il giro di esplorazione nel quale De Laurentiis ha avuto approcci con Allegri, Galtier e Sarri, c’è stata l’accelerazione per Luciano Spalletti ed ora la volontà del presidente del Napoli è quella di andare a chiudere la pratica.

Napoli, incontro con Spalletti: De Laurentiis stringe per il sì

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, De Laurentiis starebbe spingendo per organizzare un incontro a casa Spalletti. Un meeting in cui il Napoli presenterà all’allenatore toscano un contratto biennale con opzione per una terza stagione a favore del club. L’idea Spalletti è in piedi già dall’inverno e negli ultimi giorni c’è stata l’accelerazione. Il tecnico toscano ha dato la sua disponibilità al progetto Napoli, attratto dalla possibilità di allenare nella piazza partenopea.

Non decisiva, ma comunque importante, sarà la qualificazione alla Champions League: senza ci sarà l’inevitabile necessità di alleggerire il monte ingaggi, cosa di cui gli agenti di alcuni dei big azzurri sono già stati avvisati. Ora però c’è da risolvere la questione allenatore e De Laurentiis sembra aver rotto gli indugi. Vuole Spalletti e a breve ci sarà un incontro che potrebbe portare alla fumata bianca.