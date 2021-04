Ottime notizie per il Milan: Ibrahimovic rientra in gruppo e fa sorridere Pioli. Lo svedese può rientrare col Benevento

Una buona notizia nel mare di negatività dove rischia di affogare il Milan: Zlatan Ibrahimovic è rientrato in gruppo. Alla ripresa degli allenamenti, dopo il contro la Lazio, c’era anche lo svedese accanto ai suoi compagni. Una buona notizia per Pioli alla vigilia della sfida di sabato contro il Benevento, un’altra occasione per riscattarsi e per scongiurare il rischio di restare all’asciutto, senza scudetto ma neppure quarto posto.

Il Milan non sta attraversando un buon momento ed è mancato, alla squadra, il supporto in termini realizzativi di Ibrahimovic, che si è recentemente fermato per un problema alla coscia. Allarme rientrato: lo svedese, oggi, si è allenato in gruppo, e dunque Pioli potrà utilizzarlo già sabato contro i sanniti dell’ex Inzaghi.

Milan, riecco Ibrahimovic

La squadra si era ritrovata, lavoro di scarico post Lazio, ma anche momento di riflessione dopo l’ennesima sconfitta. Ibrahimovic c’era e Pioli si affiderà a lui, sabato, per il riscatto rossonero. Il Milan ha assoluto bisogno di punti per tornare in zona Champions, altrimenti la stagione, fino ad oggi positiva, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Ibra, 15 gol in campionato, ha saltato le ultime tre per squalifica e infortunio. L’ultima rete l’ha realizzata il 21 marzo contro la Fiorentina, da allora insegue una continuità di prestazioni che per motivi non solo suoi manca. Pioli ha avvertito la sua assenza. Senza lo svedese, il Milan ha battuto il Genoa e perso con Sassuolo e Lazio. Il Benevento è avvertito.