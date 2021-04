Vola il Napoli di Rino Gattuso che batte il Torino e sale al terzo posto in classifica ed ora c’è chi lo vede sulla panchina della Juventus

Ancora una vittoria e terzo posto in classifica. Il Napoli di Gattuso continua a volare: gli azzurri da quando hanno ritrovato tutti gli effettivi, sono tornati a macinare gioco e risultati. Il 2-0 sul campo del Torino è stata una prova di forza per i partenopei che sono riusciti ad agguantare Juventus e Milan ed ora si giocheranno un piazzamento Champions nelle ultime cinque giornate di campionato. Il calendario spinge il Napoli, ma il tecnico calabrese chiede di mantenere alta la concentrazione per evitare poi brutte sorprese.

Vuole lasciare la squadra in Champions Gattuso perché, salvo ripensamenti al momento non ipotizzabili, non sarà lui il prossimo allenatore degli azzurri. C’è la Fiorentina ad attenderlo, mentre De Laurentiis spinge per Spalletti e valuta anche altri nomi. Una rottura insanabile, arrivata nel momento più complicato per la squadra e che ha segnato la stagione. Ma ora per Gattuso c’è il gusto della rivincita che arriva anche dai social dove c’è anche chi lo vede sulla panchina della Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, c’è chi vede Gattuso alla Juventus

Già, proprio così. Su Twitter non sono pochi gli utenti che vedono l’attuale allenatore del Napoli alla guida della Juventus il prossimo anno. “Costa meno ed è un grande allenatore” scrive un utente ed un altro di rimando scrive che Gattuso dovrebbe andare alla Juve “per sfregio” a De Laurentiis.

LEGGI ANCHE >>> Bakayoko ed Osimhen trascinano il Napoli in zona Champions

Di certo, nelle ultime settimane sono in tanti ad aver rivalutato la gestione tecnica dell’allenatore del Napoli. Un Gattuso che in questa stagione ha pagato sicuramente le tante assenze (ha giocato la parte cruciale dell’annata senza attaccanti e in alcune gare in panchina c’erano solo primavera), oltre che il deterioramento dei rapporti con De Laurentiis. Lo stesso che ora potrebbe rivalutare la sua posizione e invitarlo a restare. Un’altra rivincita per Gattuso…

Lo dicevo già qualche settimana fa. La #Juventus dovrebbe prendere #Gattuso invece di pensare a #Allegri. Costa meno e è un grande allenatore. In più le sue squadre arrivano sempre in forma nella parte finale della stagione, cosa che alla juve è sempre mancata — Jacopo Pizzi (@JacopoPizzi) April 27, 2021

Il prossimo allenatore della Juventus ve lo dico io… GENNARO GATTUSO @MomblanOfficial @juventusfc — Mr. Federico Occhipinti (@federico8419) April 26, 2021

E se #Gattuso in sfregio a De Laurentiis andrebbe alla Juve?

Non ci sarebbe NULLA da stupirsi. — Lello Pinto (@LelloPinto) April 27, 2021

Cmq Gattuso nn mi dispiacerebbe alla Juve — ania Buffon 38…verso il 39😋 (@ania_joe) April 26, 2021