Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Modena dove ha parlato di De Zerbi e Berardi

Il Sassuolo di De Zerbi non è più una sorpresa. Anche quest’anno la squadra emiliana ha giocato un gran calcio ed ha ottenuto risultati importanti. Infatti, è all’ottavo posto in classifica a -3 punti dalla Roma che occupa l’ultimo posto utile per qualificarsi alla prima edizione della Conference League.

In queste ultime settimane si sta parlando tanto del futuro di De Zerbi. L’allenatore del Sassuolo è stato accostato a varie squadre come Fiorentina e Shakthar Donetsk. Carlo Rossi, presidente del club neroverde, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta di Modena’ dove ha parlato anche dell’allenatore ex Benevento:

“De Zerbi non rimpiangerà se dovesse rimanere”

“Futuro di De Zerbi? Posso solo dire una cosa al nostro allenatore: ci pensi bene, dorma la notta e alla fine rimanga ancora con noi. Non rimpiangerà di rimanere nel Sassuolo”. L’intervista del presidente si è poi concentrata sulla rosa della squadra emiliana:

“Non vorrei cedere nessuno in estate perché è un gruppo straordinario. Quando vedi Raspadori, un ragazzo che è cresciuto con noi, segnare una doppietta al San Siro è una doppia una soddisfazione. Berardi? Speriamo che rimanga e che continui ad essere il leader del Sassuolo”.