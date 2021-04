Il piano mercato della Juventus dipenderà dalla possibile qualificazione o meno alla prossima Champions League. I bianconeri potrebbero valutare anche l’addio di Demiral

Obiettivo quarto posto in campionato per cercare di progettare il futuro con maggiore serenità, soprattutto in chiave Europea. La sensazione, come trapelato nelle ultime ore, è che difficilmente i bianconeri proseguiranno il loro percorso sotto la guida di Andrea Pirlo. L’attuale tecnico bianconero potrebbe lasciare la panchina della Juventus a fine anno, panchina che potrebbe essere affidata nuovamente ad Allegri.

Il ritorno dell’ex Juve potrebbe dipendere anche dalla conferma di Agnelli. Tuttavia, il piano mercato dei bianconeri partirà dal capitolo cessioni. Certi dell’addio Ramsey e Rabiot, i quali potrebbero essere sacrificati dinanzi a un’offerta cash da circa 45-50 milioni di euro complessivi. 25-30 milioni la valutazione del centrocampista francese, 18-20 milioni quella della mezz’ala gallese. Una doppia cessione che consentirebbe ai bianconeri di ridimensionare anche il monte ingaggi. Detto questo, non è escluso che la Juventus valuti anche l’inserimento dei due giocatori in un scambio.

Calciomercato Juventus, si apre anche alla cessione di Demiral: il piano di Paratici

Qualora Paratici dovesse essere confermato come direttore sportivo dei bianconeri, non è escluso che la Juventus possa valutare anche il possibile addio di Demiral. Il centrale turco potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta cash da circa 30-35 milioni di euro. Ipotesi remota, ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime settimane. Tutto dipenderà dal futuro di Bonucci e dal possibile rinnovo di Chiellini. Attenzione anche alla suggestione Romagnoli: il centrale rossonero potrebbe essere proposto ai bianconeri in vista dell’estate.

Demiral piace particolarmente in Premier League. Occhio all’affondo dell’Everton, ma attenzione anche al forte interesse di Tottenham e Manchester United. La Juventus, in caso di cessioni di Rabiot, Ramsey, Demiral e Bernardeschi potrebbe incassare circa 80 milioni di euro.