Il Napoli guarda al futuro e pensa ai rinforzi per la prossima stagione: un difensore è in arrivo dall’Atletico Madrid di Simeone

Si cambia, quanto e come ancora non si sa. Il Napoli aspetta il risultato di questa stagione per stabilire i programmi della prossima. Esiste un progetto con la qualificazione in Champions ed un altro senza. Poi c’è il nome dell’allenatore ancora da ufficializzare: non Gattuso, destinato ormai all’addio, crescono le quotazioni di Spalletti, ma la fumata bianca ancora deve esserci.

Chiusi questi due capitoli sarà il momento di pianificare il mercato. Il gruppo scounting azzurro si sta già muovendo e alcuni nomi sono spuntati fuori. Servirà almeno un difensore, vista la certa partenza di Maksimovic, in scadenza di contratto, e il nome buone potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid, via Besiktas.

Napoli, occhi sul difensore Montero: i dettagli

E’ in Turchia che gioca Francisco Montero, 22 anni, difensore spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid. La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma che il Napoli ha messo gli occhi su di lui. Il calciatore dell’Under 21 iberica, che in passato è sceso in campo con gli occhiali per un problema fisico, è stato individuato come possibile rimpiazzo del centrale serbo.

Ma Montero potrebbe anche non essere l’unico volto nuovo per gli azzurri in difesa. Lì dove non è certo della conferma, ad esempio, Koulibaly: si è parlato spesso di Marcos Senesi come rimpiazzo del senegalese che ha ammiratori in Premier League e – sempre secondo la ‘Gazzetta dello Sport’- di recente è tornato nel mirino anche del Barcellona. Un suo addio, soprattutto senza Champions, è più che probabile ed allora la caccia al successore è già partita. Intanto, occhi su Montero.