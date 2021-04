Il Milan progetta il futuro ma trova un ostacolo sulla strada che porta ad un centrocampista: l’asta lo allontana dai rossoneri

Operazione futuro. Il Milan ha archiviato la pratica scudetto ed ora deve concentrarsi sull’obiettivo Champions, tornato improvvisamente in bilico. I rossoneri però non possono permettersi di attendere il risultato del campo e pianificano già il futuro. Se le conferme di Calhanoglu e Donnarumma dipendono anche dal piazzamento nei primi quattro posti, alcune operazioni possono già essere pianificate. E’ dei giorni scorsi l’incontro a Casa Milan con l’agente di Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord, classe 2000. Un vertice interlocutorio per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe essere ostacolata dal grande interesse che c’è intorno al calciatore.

Milan, asta per Kokcu: Maldini si tira fuori

Come si legge su ‘Tuttosport’, il 20enne centrocampista turco è seguito in Italia anche da Inter, Roma e Lazio. Il Feyenoord ha bisogno di incassare e ha fissato una valutazione di 25 milioni di euro, che non è escluso venga ribassata. Una decisione che potrebbe ingolosire il Milan che ha provato a portarsi in avanti nella corsa al calciatore.

Il problema però è rappresentato dalla possibilità che si scateni una vera e propria asta per Kokcu. Nel caso in cui ciò si verificasse davvero, il Milan sarebbe pronto a tirarsi fuori dalla corsa al calciatore di Haarlem. Già nel giro della Nazionale maggiore turca, con la quale ha collezionato tre presenze. In stagione le apparizioni con la maglia del Feyenoord sono state 25 con tre gol e due assist. Le prossime potrebbero essere le ultime con il club olandese. L’asta è pronta a partire, il Milan a farsi da parte…