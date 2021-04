Il Milan osserva da lontano: il Real Madrid ha messo nel mirino un vecchio attaccante che in rossonero non ha lasciato tracce

Non è dei migliori il ricordo che i tifosi hanno di lui, eppure s’è sempre saputo del suo valore, ne erano certi anche gli scettici. Con qualche anno di ritardo, il portoghese André Silva comincia a far parlar di sé: all’Eintracht Francoforte ha segnato 36 gol in campionato in 53 partite dal 2019, numeri impressionanti se paragonati ai miseri due gol realizzati in Serie A tra il 2017 e il 2018, con 24 partite disputate. Tracce di Silva in una stagione difficile. Col tempo, avvertendo la necessaria fiducia, l’ex Porto è riuscito ad emergere. Oggi è felice, gioca e si diverte e, interessato, ascolta le prime proposte. L’ultima è allettante.

Milan, hai visto? Real su Jovic

Il Real Madrid, a quanto pare, ha preso informazioni sul suo conto. Non è l’unica big europea a pensarci, ma a quanto pare i Blancos, oggi, sono avanti a tutti. Il quotidiano Bild racconta dell’interesse concreto della società spagnola. L’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa Jovic, che ora si trova in prestito all’Eintracht. Il serbo sarebbe felice di tornare definitivamente a casa, accantonando un’esperienza tutt’altro che felice col Real.

Una carta, quella di Jovic, che potrebbe sbloccare l’affare. In attesa di novità, André Silva si gode il presente. Il Milan, che lo ha lasciato partire definitivamente a settembre, osserva incuriosito. Quando lo ha acquistato dal Porto, Silva, oggi 25enne, era ancora troppo acerbo per brillare. Forse, però, si può parlare lo stesso di rimpianto. Bisogna solo aspettarlo.