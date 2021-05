La stagione del portiere spagnolo della Roma è ufficialmente terminata dopo il consulto avvenuto in Svizzera.

Pau Lopez è un giocatore su cui la Roma ha deciso, 2 anni fa, di puntare molto. Arrivato nel luglio del 2019 dal Betis di Siviglia per la cifra di 20 milioni di €, non ha mai reso secondo le aspettative della dirigenza giallorossa.

Il ruolo del portiere è spesso molto complicato, va detto, sono moltissime le variabili che fanno la differenza fra una stagione eccellente ed una disastrosa. È un ruolo fondamentale, essere coperti fra i pali può significate davvero tanto per una squadra di calcio. È anche un ruolo “infame”, per certi aspetti: normalmente si viene ricordati per gli errori, di rado per le parate. Fatta questa premessa, i portieri della Roma hanno offerto, specialmente questa stagione, delle prestazioni non all’altezza, finendo col divenire un punto debole della rosa.

Il portiere della Roma sarà costretto a saltare il derby con la Lazio

Pau Lopez e Mirante, Mirante e Pau Lopez, si sono scambiati di continuo nelle gerarchie di Paulo Fonseca, visto che nessuno dei due è riuscito a garantire un livello di sicurezza minima, necessaria per puntare in alto in ogni competizione. Il portiere spagnolo è il titolare ‘de facto’, e ad una stagione sfortunata sotto l’aspetto delle prestazioni in campo ha dovuto aggiungere gli infortuni. L’ultimo, durante l’andata della semifinale di Europa League giocata all’Old Trafford contro il Manchester United, rimediato nel tentativo (riuscito) di parare un tiro, l’ha costretto ad abbandonare la sfida lasciando spazio a Mirante, autore di una prestazione rivedibile.

La notizia di oggi è quella che già si era prefigurata nei giorni scorsi: la spalla sinistra di Pau Lopez è lussata e necessita di un’operazione chirurgica, che avrà luogo in settimana. La conferma è arrivata dopo un consulto medico avvenuto in Svizzera. La stagione del ventiseienne ex Betis è dunque terminata. Il compito di sostituire Pau Lopez è affidato a Mirante e Fuzato, che potrebbe avere la sua chance. Fra le poche partite rimaste c’è da segnalare il derby di Roma, contro una Lazio in formissima.