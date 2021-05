Roberta Sinopoli, moglie di Marchisio, ha annunciato su Instagram che entrambi sono positivi al Covid: aspetta l’esito del molecolare

La moglie di Claudio Marchisio, Roberta Sinopoli, ha annunciato la positività al Covid sua, del marito e di uno dei figli. Ha dato l’annuncio su Instagram, rispondendo a uno dei messaggi che le è stato rivolto da una persona che è entrata in contatto con lei attraverso il social network. Moglie e marito dunque sono a casa a causa del virus, che ha interessato anche il figlio Davide, come è stato annunciato dalla stessa lady Marchisio. Non è positivo invece l’altro figlio della coppia, Leo.

Roberta Sinopoli comunque ha tenuto a rassicurare tutti. La coppia, da sempre molto social, ha così scelto proprio questo canale per informare della loro positività.

Lady Marchisio: “Io e Claudio positivi al Covid, per fortuna stiamo bene”

La moglie dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale ha ammesso su Instagram la positività al Covid di tre dei quattro componenti della sua famiglia. “Abbiamo preso il virus, tutta la famiglia tranne Davide”. La risposta è arrivata alla domanda di un utente che aveva chiesto: “Come mai siete in quarantena?”. Roberta Sinopoli ha poi aggiunto: “Stiamo tutti bene grazie a Dio”. Rispondendo a una successiva domanda (“Siete stati asintomatici?”) ha scritto: “Leo e Claudio sono stati asintomatici mentre io ho perso gusto e olfatto”.

Lady Marchisio ha infine scherzato sull’argomento: “”Stiamo aspettando l’esito dell’ultimo molecolare. In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudio e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili”. Roberta si occupa della gestione dei ristoranti della coppia, ormai indissolubile da tantissimi anni. Si sono conosciuti, infatti, quando Marchisio era ancora nella Primavera della Juventus. Hanno vissuto insieme dunque anche le varie tappe della vita calcistica dell’ex centrocampista. La moglie lo ha seguito anche in Russia insieme ai due figli durante l’esperienza allo Zenit.