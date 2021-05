Botta e risposta tra Arturo Vidal e Gerard Piqué. Sotto il post Instagram del cileno arriva la provocazione del difensore sulla Serie A.

Incontenibile Arturo Vidal. In qualche modo, rappresenta davvero Re Mida: ciò che tocca diventa ora, o meglio trofei. Dovunque sia andato il calciatore cileno è riuscito a vincere e gli ultimi festeggiamenti sono quelli del fine settimana, quando con l’Inter si è laureato campione d’Italia. Emozione che in Serie A aveva già sperimentato con la Juventus e in totale in 15 anni di carriera, ha vinto 12 scudetti.

Colo Colo, Juventus, Barcellona, Bayern Monaco e Inter. Epoche di successo, ma quella blaugrana pare aver lasciato in eredità al centrocampista anche qualche “nemico”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vidal festeggia i 12 scudetti, Piqué lo provoca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Su Instagram, infatti, Vidal ha condiviso una sua foto con lo stemma dei vari campionati vinti e sono giunti complimenti da ex compagni e sportivi da ogni dove. Tra questi, spicca una reazione inattesa da parte di Gerard Piqué, difensore suo collega ai tempi del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Tifosi allo stadio per l’ultima di campionato: le ultime

“Molti anni, molto compagni, grandi club e grandi tifosi. Grazie a chi mi ha accompagnato in ogni successo, so che c’è ancora molta storia da raccontare. Avanti!”, aveva scritto Vidal e poco dopo è arrivato il commento del blaugrana. “Se giochi contro gli zoppi… la Champions quando?”. Una vera e propria provocazione quella di Piqué, alla quale Arturo ha risposto senza esitazione: “La prossima sarà mia”. Guanto di sfida lanciato per il prossimo anno.

In effetti, nonostante il palmares da invidia, Vidal ancora non ha alzato la coppa più importante.