I tifosi del Real sono esplosi di rabbia dopo aver visto ridere Hazard a fine partita, nonostante l’eliminazione dalla Champions.

Il Chelsea ha eliminato il Real Madrid grazie alle reti di Werner e Mount. La squadra di Tuchel ha dominato la gara e specialmente nella ripresa ha sprecato tante occasioni da gol che potevano far terminare la sfida con un divario molto più ampio.

Il Real Madrid se nel primo tempo è stato pericoloso con il solito Benzema, nella ripresa non hai mai dato la sensazione di poter recare qualche pericolo alla porta difesa da Mendy. Il portiere del Chelsea, nella seconda frazione di gara, ha dovuto compiere solo un intervento su una conclusione di Hazard.

⚡#Hazard, ex Chelsea, scherza con uno dei Blues dopo la sconfitta del Real per 2-0 pic.twitter.com/VFWus4HTZR — serieAnews.com (@serieAnews_com) May 5, 2021

Il sorriso di Hazard a fine partita

Il belga, trasferitosi al Real Madrid proprio dal Chelsea nel 2019, si è fatto notare solo per la conclusione del secondo tempo, mentre per il resto della gara è stato veramente un ectoplasma. A fine gara, Hazard è stato ripreso dalle telecamere mentre rideva e scherzava con i suoi ex compagni del Chelsea.

Vedendo le immagini di un Hazard sorridente a fine partita, proprio come fu per i sostenitori del Milan quando videro Donnarumma che scherzava con Reina dopo la sconfitta contro la Lazio, i tifosi del Real Madrid sono esplosi di rabbia. Tomas Roncero, giornalista di AS, ha commentato così: “E dobbiamo vedere Hazard scherzando dopo la partita con gli ex compagni del Chelsea. Questo ragazzo non ha capito cos’è il Real Madrid. La ricostruzione deve iniziare dalla sua cessione immediata. Bye bye Eden”.