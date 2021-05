Dalla Spagna avvisano: il Barcellona ha messo in vendita Miralem Pjanic e l’Inter è fortemente interessata al bosniaco

Dalla Spagna, e precisamente da ‘Sport’, arriva l’indiscrezione che il Barcellona avrebbe deciso di mettere in vendita Miralem Pjanic, ad appena un anno dal suo acquisto.

Il centrocampista ex Juve e Roma non ha avuto molte occasioni di mettersi in mostra in Catalogna, tra panchine e qualche muso lungo con Koeman, col quale il feeling sembra non essere mai scattato.

Inter, può arrivare Pjanic in prestito dal Barcellona

Tra i club interessati al bosniaco, approdato in blaugrana nell’ambito dello scambio con Arthur, ci sarebbe il Chelsea, ma soprattutto l’Inter. Proseguirebbe così la ‘caccia’ agli ex juventini da parte dei nerazzurri freschi campioni d’Italia, dopo gli arrivi di Marotta, Conte e Vidal (quest’ultimo, in realtà, assai poco incisivo nel corso della stagione).

La priorità del Barça, spiega il sito del quotidiano spagnolo, è quella di ridurre il monte ingaggi. Per questo la cessione di Pjanic potrebbe andare in porto anche in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto, oppure un obbligo condizionato.

Certo, bisognerà vedere se la società nerazzurra, che ha anch’essa qualche difficoltà a livello finanziario, avrà voglia di sobbarcarsi lo stipendio di un giocatore che prende all’incirca 7 milioni di euro l’anno.

Per questo, non è escluso che qualche altro giocatore a centrocampo (magari lo stesso Vidal, oppure Eriksen, che ha molto mercato all’estero) possa fare posto a Pjanic in caso di arrivo del calciatore classe 1990.