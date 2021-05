Barcellona, gran spavento per il big: finisce in ospedale

Paura in campo durante Barcellona-Atletico Madrid. Il match d’alta quota de La Liga ha visto la commozione cerebrale di Sergio Busquets.

Attimi di paura durante Barcellona-Atletico Madrid, match d’alta classifica de La Liga. Tanto agonismo in campo e calciatori che non hanno mancato un colpo. Nonostante lo 0-0 finale, le due formazioni si son date battaglia per tutti i novanta minuti di gioco. Lo sa bene Sergio Busquets, centrocampista dei catalani, costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Camp Nou dopo uno scontro aereo.

Barcellona-Atletico Madrid, commozione cerebrale per Busquets

A metà del primo tempo il protagonista assoluto, purtroppo, è stato Sergio Busquets. Il centrocampista blaugrana si è scontrato con Stefan Savic, difensore dell’Ateltico Madrid ed ha avuto la peggio.

Un duro scontro aereo tra i due ha costretto il calciatore del Barcellona ad uscire anzitempo dal campo. I colleghi spagnoli di ‘AS’ riferiscono che il mediano catalano è stato prontamente accompagnato in ospedale a seguito di una commozione cerebrale. Attualmente sarebbe in attesa di esami clinici più approfonditi, ma ogni pericolo pare essere rientrato. Con ogni probabilità, in serata verrà dimesso dalla struttura ospedaliera e resterà a riposo per un paio di giorno.