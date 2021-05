Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo Lazio e Fiorentina.

In quel di Firenze ci si gioca tanto, tre punti che possono cambiare la stagione di una delle due squadre che si misureranno una di fronte all’altra. Appuntamento alle 20.45, quando la Fiorentina aprirà le porte di casa per ospitare la Lazio. Entrambe hanno assolutamente bisogno di vincere per inseguire i propri obiettivi che, va detto, sono diametralmente opposti. Quest’ultimo aspetto, ovviamente, conta relativamente. Quello che importante, da ambo le parti, è la necessità assoluta di riuscire a mettere a segno una vittoria che risulta fondamentale per entrambe.

La Lazio, si sa, è in corsa per un posto in Champions League. I capitolini sono attualmente quelli con il maggiore ritardo rispetto a Milan, Juventus, Atalanta e Napoli, e proprio per questo motivo vincere è l’unico risultato concesso ai ragazzi di Inzaghi. Perdere oggi, infatti, significherebbe probabilmente dover salutare le possibilità di agguantare quel quarto posto necessario per approdare nell’Europa che conta.

Dall’altra parte la Fiorentina non può assolutamente permettersi il lusso di lasciare punti per strada. La squadra di Iachini ha la salvezza come obiettivo ultimo, ma anche un calendario molto difficile da qui alla fine del campionato. Quello contro la Lazio rappresenta uno step decisivo al quale i viola non possono assolutamente arrivare già sconfitti. Bisognerà dare tutto in campo, al netto delle differenze di valori sul rettangolo verde ed in classifica, per portare a casa i tre punti.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni