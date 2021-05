Vlahovic rovina i piani della Lazio: Inzaghi si allontana dalla Champions

Fiorentina-Lazio finisce 2-0. Decisiva la rete dell’attaccante Dusan Vlahovic che ferma la corsa Champions dei ragazzi di Inzaghi.

Successo casalingo per Beppe Iachini che batte Simone Inzaghi. Dopo novanta minuti di gioco Fiorentina-Lazio finisce 2-0. A decidere il match è la doppietta di Dusan Vlahovic, attaccante viola in gol al minuto 32 ed al minuto 89. Può esultare Rocco Commisso: i suoi conquistano tre punti importanti e salgono a quota 38 punti in elenco, ad un passo dalla salvezza matematica. Passo falso per la squadra di Claudio Lotito. La Lazio esce sconfitta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze ed interrompe la corsa verso la qualificazione in Champions League. I biancocelesti restano bloccati a 64 punti in classifica generale. La qualificazione nell’Europa che conta, ora, si complica più che mai: manca ancora la gara contro il Torino da recuperare, ma la Juventus di Andrea Pirlo, impegnata domani nel big match contro il Milan, dista ben cinque lunghezze.

Fiorentina-Lazio, la sintesi

Una doppietta di Dusan Vlahovic consegna la vittoria a Beppe Iachini. Furioso Simone Inzaghi con i suoi, spreconi in più di un’occasione. Nei minuti di recupero del secondo tempo viene espulso Pereira.

Classifica Serie A

Inter 85 (Campione d’Italia)

Napoli 70**

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Napoli 67

Lazio 64*

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese 40**

Bologna 40**

Fiorentina 38 **

Genoa 36

Torino 34*

Spezia 34**

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20 (Retrocesso in Serie B)

Crotone 18 (Retrocesso in Serie B)



* Una partita in meno

** Una partita in più