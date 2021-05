Fonseca passeggia sul Crotone: Mkhitaryan trascina la Roma

La Roma asfalta il Crotone e vince 5-0 allo stadio Olimpico. Fonseca conquista i tre punti grazie a Borja Mayoral, Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma-Crotone finisce 5-0. Dopo due sconfitte consecutive in Serie A, i giallorossi passeggiano sui calabresi di Serse Cosmi, già retrocessi matematicamente in Serie B, e conquistano tre punti importanti che li tiene ancorati alla zona Europa. I capitolini ritrovano una vittoria in campionato che mancava dall’11 aprile e salgono, di conseguenza, a quota 58 punti in classifica generale; seconda sconfitta consecutiva per gli ospiti che restano bloccati a quota 18, all’ultimo posto in elenco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Crotone, la sintesi

Niente da fare per il Crotone di Serse Cosmi che si arrende allo stadio Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca. I quattro gol dei capitolini, giunti tutti nel secondo tempo, condannano i calabresi alla sconfitta.

LEGGI ANCHE >>> Lo scontro tra Benevento e Mazzoleni è proseguito nel parcheggio

Ad aprire le danze è Borja Mayoral al minuto 47. Ci pensa poi il capitano Lorenzo Pellegrini ad allungare nel risultato: il centrocampista giallorosso segna il 2-0 al minuto 70′. Tre minuti più tardi è proprio lui a capitalizzare un assist di Henrikh Mkhitaryan ed a mettere il risultato in cassaforte. Cinque minuti dopo c’è spazio anche per il gol dell’armeno che segna il 4-0. Al 90′ il centrocampista si ripete e segna la doppietta personale che vale il definitivo 5-0.

Classifica Serie A

Inter 85 (Campione d’Italia)

Atalanta 72

Napoli 70

Juventus 69*

Milan 69*

Lazio 64*

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 45

Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino 35*

Cagliari 35

Spezia 34

Benevento 31

Parma 20 (Retrocesso in Serie B)

Crotone 18 (Retrocesso in Serie B)

* Una partita in meno