Il bel gesto in campo di Osimhen dopo Napoli-Udinese

Bel gesto di Osimhen, che durante la partita Napoli-Udinese ha regalato ad una giovane raccattapalle la propria maglia.

Cuore d’oro Osimhen. L’attaccante del Napoli, al termine della partita vinta 5 a 1 contro l’Udinese, si è reso protagonista di un bel gesto regalando la propria maglia ad una raccattapalle presente a bordo campo. Il fatto è stato sottolineato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, vicino all’ambiente partenopeo: “Ha conquistato il cuore dei tifosi proprio per i suoi modi umili. Che tipo è? Lui è un tipo molto gentile, lo dimostra il regalo della maglia. Si è integrato nella realtà partenopea anche se è stata una stagione particolare. Si è uscito poco, è difficile dire come sarebbe stato con la gente. Resta comunque un ragazzo gentile, educato, ha sentito il peso del cartellino e dell’infortunio. La voglia di far bene spesso l’ha condizionato, è un ragazzo generoso nonostante la giovane età”.

Il nigeriano, dopo un avvio di campionato stentato a causa del Covid e di alcuni infortuni che ne hanno frenato l’ambientamento e di conseguenza la crescita, nelle ultime settimane è diventato imprescindibile per il tecnico Gennaro Gattuso e con i suoi gol sta trainando il Napoli verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Gli azzurri, grazie a questo fondamentale successo, salgono al secondo posto in campionato a quota 73 punti, uno in più rispetto all’Atalanta impegnata in casa mercoledì sera alle ore 20.45 contro il Benevento.