Sta circolando una voce su Chiesa e la Juve che ha spaventato i tifosi del Napoli, ma si tratta di una classica fake news

Scottati ancora dal triste epilogo del 2018, i tifosi del Napoli temono di poter rivivere, domenica, quanto accaduto nell’anno dello scudetto sfumato nonostante i 91 punti. Inter-Juve il giorno prima, ko al Franchi nella domenica dell’addio ai sogni di gloria contro una squadra ormai salva e teoricamente sazia. La storia si ripeterà nel prossimo weekend ma in ballo ci sarà l’accesso in Champions: Juve-Inter di sabato, quindi Fiorentina-Napoli di domenica.

Juve, la fake news su Chiesa

Grazie ai social, si evince un certo timore rispetto alla sfida del Franchi. I tifosi temono che la Fiorentina possa replicare dopo lo show del 2018 (finì 3-0 con tripletta di Simeone) condannando il Napoli all’Europa League. Ad alimentare le paure, anche una voce di mercato che, però, non trova conferme.

Una classica fake news che è stata smentita sui social dal giornalista Tancredi Palmeri: “Alcuni scrivono che la Fiorentina farebbe di tutto per battere il Napoli perché la Juventus in Champions perché vale 10 milioni di euro di bonus per Chiesa. A parte che sono matti. Ma poi è inesatto: la Juve in Champions era una delle 3 condizioni (alternative) per il riscatto, che è già scattato”.